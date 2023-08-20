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В стране и мире

Зарплаты российских работников госорганов проиндексируют

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Работникам российских государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют зарплаты с 1 октября 2023 года на 5,5 процентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передает ТАСС.

Согласно постановлению правительства, к сотрудникам, чей оклад проиндексируют, относятся коменданты, кассиры, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы и ряд других профессий.

В министерстве добавили, что повышение зарплат таких работников на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

Ранее россияне назвали желаемый размер пенсий, в среднем по стране он составил 46-104 тысяч рублей. Наибольший размер отчислений хотят получать жители Краснодарского края, а самый скромный - жители Челябинской области.

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Источник — lenta.ru
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