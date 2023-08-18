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В стране и мире

В России утвердили праздничные дни на 2024 год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в стране на будущий год. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Так, новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся вплоть до 8 января 2024-го. Таким образом, каникулы в новогодний период продлятся 10 дней. Новогодние каникулы на 2025 год начнутся с 29 декабря 2024-го.

Помимо этого, в честь Дня защитника Отечества в России будет объявлены выходными сразу три дня — 23, 24 и 25 февраля. В марте выходными станут Международный женский день (8 марта), а также 9 и 10 марта.

В весенний период выходными объявлены 28 апреля — 1 мая, а также 9-12 мая. Летом выходным днем по стране будет считаться День России (12 июня), а осенью День народного единства (3-4 ноября).

Ранее россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники. Финансовый эксперт Марат Сафиулин посоветовал установить лимиты на траты в эти дни. Также значительно сберечь средства поможет отказ от излишнего пиршества и избытка спиртных напитков, считает он.

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Источник — lenta.ru
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