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В стране и мире

Успешно протестирован новый метод лечения болезни Альцгеймера

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Команда американских ученых успешно протестировала новый метод лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что мультимодальный индивидуальный план терапии позволяет улучшить когнитивные функции у людей с соответствующими нарушениями.

В ходе работы авторы наблюдали за 34 участниками с когнитивными нарушениями, которые являются предшественниками деменции. Всех испытуемых подвергли комплексному вмешательству, основанному на потенциальных факторах снижения когнитивных функций, таких как изменение образа жизни, поддержка биологически активными добавками и лекарствами.

В течение шести месяцев пациенты регулярно посещали клиники и получали консультации по плану питания через еженедельные телефонные звонки. Когнитивная функция оценивалась при помощи Монреальской когнитивной оценки (MoCA) до начала наблюдения, а также через один, три и шесть месяцев после начала исследования.

Результаты показали, что после шести месяцев вмешательства у участников наблюдались значительные улучшения в работе мозга. Так, показатели MoCA увеличились с 19,6 до 21,7 балла. Кроме того, у испытуемых стали лучше память, мышление, вербальные способности и концентрация. Исследователи подчеркивают важность персонализированного комплексного подхода к людям с когнитивными нарушениями.

Ранее сотрудники медицинской школы Технологического института Вирджинии выявили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера наблюдается недостаток важных антиоксидантов.

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Источник — lenta.ru
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