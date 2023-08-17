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В стране и мире

Названо лучшее время для покупки долларов

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Доллары в целях инвестирования или формирования сбережений лучше всего закупать сейчас, когда рубль несколько укрепился по отношению к американской валюте и не успел вернуться к ослаблению. Вместе с тем, сбережения в долларах в ближайшее время вряд ли принесут большую прибыль, но могут защитить от инфляции. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.

«Не думаю, что доллар сильно упадет. Причина снижения рубля к доллару коренится в состоянии экономики, а сейчас просто снята информационная составляющая последних двух недель, предажиотажное состояние. Но внутренние причины, ослаблявшие нацвалюту, никуда не делись», — сказал Беляев.

Он допустил, что в ближайшее время будет продолжаться некоторая коррекция курсов валют, адаптация. Затем рубль снова может перейти к постепенному, плавному ослаблению к доллару. Изменить этот тренд может только позитивное вмешательство в экономику.

«Я думаю, предел курса доллара составит 110 рублей. Так что, возможно, для тех, кого это интересует, сейчас самое время покупать американскую валюту, хотя это, конечно, вопрос гадательный. Кроме того, придется подождать какое-то время, как минимум пару-тройку месяцев, прежде чем доллар выйдет на обозначенные цифры. Кроме того, большой прибыли это не принесет, но, может, защитит от инфляции», — допустил Беляев.

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. В начале дня американская валюта подешевела с 94,7 до 93,9 рубля. На минимуме курс снижался до уровня в 93,81 рубля за доллар.

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Источник — lenta.ru
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