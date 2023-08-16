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В стране и мире

Сбивать цены в России предложили ярмарками

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Президент России Владимир Путин призвал создавать в стране условия для ярмарок, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Глава Ингушетии рассказал Путину, что в прошлом году в канун религиозных праздников перекупщики кратно завышали цены на продовольствие. Тогда в регионе решили проводить ярмарки, что позволило продавать там продукты на 15-20 процентов дешевле, чем на рынках.

Российский президент согласился с Калиматовым в том, что ярмарки помогают бороться с перекупщиками. «Очень правильно. Надо только условия создавать для людей», - сказал он.

Ранее эксперты объяснили, почему в связи со снижением курса рубля цены на отечественные продукты повышаются. По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, российские производители строили предприятия с помощью передовых технологий, поэтому теперь им сложно покупать заграничные запчасти. Кроме того, в России закупают ветеринарные препараты из-за рубежа.

В Минпромторге заявляли, что не видят предпосылок для роста цен на продукты в России. Напротив, из-за сезонного фактора стоимость некоторых продуктов даже может снижаться, отметили там.

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Источник — lenta.ru
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