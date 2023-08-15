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В стране и мире

Купальный сезон на Черном море продлится до октября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября. Позже он может быть еще продлен, рассказал специалист в интервью ТАСС.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», - объяснил он.

При этом купальный сезон может продлиться до середины октября. По словам Романа Вильфанда, сейчас в Анапе температура моря достигает плюс 25 градусов, в Сочи - плюс 27 градусов. А в Туапсе и Геленджике вода прогрелась до плюс 28 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов. Речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также обо всех республиках Северного Кавказа. Температура там может подняться до плюс 35–39 градусов.

При этом в Краснодарском крае температура будет более комфортной - плюс 29–34 градуса.

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Источник — lenta.ru
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