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В стране и мире

России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

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Россию ждет увеличение числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, рассказал РИА Новости эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур.

Такой долгосрочный прогноз Межправительственной группы экспертов по изменению климата имеет, по его словам, среднюю достоверность. Если же прибавка составит более чем два градуса, в регионе ожидается также увеличение числа пожаров и снижение паводка рек, уточнил метеоролог.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть максимальных уровней в течение ближайших пяти лет. Июль 2023 года побил рекорд самого теплого месяца с начала наблюдений.

Несколько дней назад главы шести средиземноморских государств призвали Евросоюз и международное сообщество к экстренным мерам по разрешению климатического кризиса. В совместном обращении президенты подчеркнули, что положение дел достигло «таких взрывоопасных масштабов, что теперь уже речь идет о чрезвычайной климатической ситуации».

Ранее сообщалось, что в Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. По данным местных властей, всего оказались подтоплены 729 частных и 7 многоквартирных домов, а также около 2 тысяч приусадебных участков.

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Источник — lenta.ru
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