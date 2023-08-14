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В стране и мире

Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что 120 рублей за доллар сделают туризм для россиян роскошью. Курс иностранной валюты, способный поставить поездки отечественных путешественников на стоп, он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

«Если тренд на падение рубля продолжится, то психологическая отметка, после которой путешествия начинают вставать, как мы это видели в 2022 году, находится на уровне 115–120 за доллар и 140–150 за евро, — добавил специалист. — Здесь уже путешествия превращаются в некую роскошь».

Эксперт подчеркнул, что увеличение стоимости туров в первую очередь ударит по бюджетному потребителю и направлениям, где ожидался большой поток отдыхающих.

Представитель АТОР также отметил, что по туристам больно бьет и стоимость авиабилетов. По его словам, только за перевозку в любое зарубежное пляжное направление россияне вынуждены отдавать порядка 60–70 тысяч рублей.

Ранее 14 августа стало известно, что курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей и уже приблизился к 101 рублю. За месяц американская валюта по отношению к рублю выросла в цене почти на 12 процентов — 14 июля доллар торговался в диапазоне 89 рублей.

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Источник — lenta.ru
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