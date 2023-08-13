Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 авг 2023|09:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Диетолог назвала главное правило заваривания чая

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чай лучше заваривать не кипятком, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Главное правило заваривания чая она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Дюваль, кипяток необходим на первом этапе - им нужно обдать чайник.

«После заливаем заварку кипятком на несколько секунд. После того как листья полностью покрылись кипятком, мы сразу же сливаем то, что получилось», - сказала Дюваль.

Затем, по ее словам, листья чая следует залить 80-градусной водой.

«80-градусная вода более бережная, и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости», - сказала Дюваль, добавив, что те же правила подходят и для зеленого чая.

Ранее Дюваль назвала россиянам правила выбора чая. По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок его годности.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте