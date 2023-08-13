Диетолог назвала главное правило заваривания чая

Чай лучше заваривать не кипятком, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Главное правило заваривания чая она назвала в беседе с NEWS.ru.
По словам Дюваль, кипяток необходим на первом этапе - им нужно обдать чайник.
«После заливаем заварку кипятком на несколько секунд. После того как листья полностью покрылись кипятком, мы сразу же сливаем то, что получилось», - сказала Дюваль.
Затем, по ее словам, листья чая следует залить 80-градусной водой.
«80-градусная вода более бережная, и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости», - сказала Дюваль, добавив, что те же правила подходят и для зеленого чая.
Ранее Дюваль назвала россиянам правила выбора чая. По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок его годности.
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