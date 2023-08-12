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В стране и мире

Ставший жертвой кибермошенников москвич назвал способ спасти свои деньги

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Житель Москвы столкнулся с кибермошенниками, которым удалось получить доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и взять на него микрозайм под огромные проценты, смог сохранить свои деньги, несмотря на усилия злоумышленников. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам москвича Дмитрия Окунева, неизвестные получили доступ к его персональным данным и оформили на его имя займ через портал госуслуг. Кредитная организация выдала 30 тысяч рублей под 365 процентов годовых. «Меня не то что никто не приглашал в офис, со мной даже не созванивались», — подчеркнул россиянин. Помимо этого, после оформления займа злоумышленники удалили аккаунт мужчины на «Госуслугах», чтобы замести следы.

Запросив выписку в бюро кредитных историй (дважды в год это можно сделать бесплатно), Окунев обнаружил, что от его имени были направлены запросы сразу в несколько микрофинансовых организаций (МФО). Несколько контор в займе отказали — злоумышленники не смогли пройти процедуру подтверждения личности.

Чтобы спасти свои деньги, москвич обратился в полицию. Также он направил электронные письма во все указанные в выписке МФО, сотрудники которых в ответе попросили предоставить им талон-уведомление о приеме заявления о совершении преступления, выданный мужчине в МВД России.

Через несколько дней кредитная организация, выдавшая деньги, признала, что займ был получен неправомерно и освободила Окунева от обязательств по сделке. Также по просьбе москвича МФО удалила сведения о займе из его кредитной истории.

Спустя две недели на мужчину снова попытались оформить несколько займов на суммы 7-8 тысяч рублей. На этот раз ни одна из МФО не выдала денег злоумышленникам. Окунев, как и в первый раз, связался с организациями для выяснения подробностей.

Через два месяца мужчине позвонил сотрудник полиции и сообщил ему об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Это соответствует положению Уголовного кодекса России, согласно которому хищением, одной из разновидностей которого является мошенничество, признается причинение имущественного вреда. Помимо этого, в МВД России указали, что получить достаточные данные о преступлении «проведенной проверкой не представилось возможным». Таким образом, злоумышленникам удалось избежать уголовной ответственности.

Ранее были названы профессии с минимальными шансами получить микрозайм. По данным компании MoneyMan, МФО ужесточили требования к заемщикам, трудоустроенным в «депрессивных» отраслях. К таким микрофинансовые организации отнесли представители кинобизнеса, автомобильного сектора и фитнеса.

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Источник — lenta.ru
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