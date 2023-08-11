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Телефонная мошенница из украинского кол-центра рассказала о своей работе

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Телефонные мошенники из украинских кол-центров в день делают по 400-500 звонков, из которых порой лишь один бывает успешным — об этом рассказала Кристина (имя изменено), которая работала в таком кол-центре в Днепре. Ее рассказ в пятницу, 11 августа, публикует «Лента.ру».

По словам Кристины, те мошенники, которые работают давно, могут в день «закрыть» 5-7 трубок. «Закрытой трубкой» на жаргоне сотрудников кол-центров («офисов») называется успешный обман человека. «Офис», в котором работала Кристина, в день «закрывал» до сотни трубок, но 2-3 раза было даже больше.

«После того как удалось развести человека, мы просто звоним следующему. Лично я или другие операторы ничего не снимали с карт. Этим занимаются «клоузеры». Их меньше в команде, и обычно они занимаются фигней — играют в телефон, дартс или в приставку», — сообщила телефонная мошенница.

По словам Кристины, «клоузеры» ждут сигнал, когда можно приступать к работе. Операторы их просто ненавидят, потому что им приходится очень много говорить, а «клоузерам» остается лишь довести работу до конца. В кол-центрах есть ставки по зарплате, но на деле почти весь заработок — это проценты. При этом операторы зарабатывают копейки по сравнению с начальством.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что московский таксист спас 91-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников.

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Источник — lenta.ru
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