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В стране и мире

Для российских учителей подготовят учебник по военной истории

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил о подготовке учебника по военной истории для учителей. Его комментарий из интервью был опубликован на KP.RU.

Он разъяснил, что издание станет дополнительным пособием для учителей к учебникам с пятого по одиннадцатый классы. 1 сентября 2023 года в школах России начнут использовать единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для десятых и одиннадцатых классов.

«У нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от пятого до одиннадцатого класса», — сказал помощник президента России.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в новом учебнике истории для десятых и одиннадцатых классов авторы отошли от европоцентризма как подхода к изучению материала.

По мнению министра, авторы учебника при изучении как мировой, так и отечественной истории «поставили во главу угла историю нашей страны».

Ранее было обнародовано содержание глав нового учебника истории России о спецоперации. На страницах учебника рассказывается об Украине как об «ультранационалистическом государстве», о блокировке российских активов, а также об особенностях работы современных средств массовой коммуникации.

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Источник — lenta.ru
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