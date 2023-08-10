В России предложили ввести госрегулирование цен на такси

10.08.2023 | 10:00

Государству необходимо вмешаться в ситуацию с регулированием стоимости поездок на такси, так как самостоятельно рынок не может сформировать отвечающую потребностям граждан ценовую политику. Такой вариант решения проблемы с побившими исторический рекорд ценами на такси в беседе с «Лентой.ру» предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Мы давно ставим вопрос о том, чтобы государство не было сторонним наблюдателем в рыночной экономике, а принимало какие-то меры по удержанию цен на приемлемом уровне. (...) Предприниматели делают, что хотят. Поездки на такси до последнего времени были не очень дорогими, и на сегодняшний день отрасль неравномерно развивается. Из-за роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы, на автомобили (...), в итоге идет наслоение и на тарифы для пассажиров», — объяснил Арефьев.

По его мнению, российскому правительству необходимо повлиять на факторы, косвенно влияющие на ценообразование на рынке такси. Так, депутат предложил вариант решения проблемы с дефицитом автотранспорта и высокими цена на импортные автомобили, что в конечном итоге также приводит к росту стоимости за поездку в такси.

«Нужно отрегулировать эти вопросы, в том числе и высокие цены на импортные автомобили. (...) Например, снять таможенные пошлины на ввоз автомобилей», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что цены на такси в России побили исторический рекорд и приблизились к 33 рублям за один километр. Сообщается, что они могут подорожать еще на 30 процентов к сентябрю.

По данным компании «Чек Индекс», средний чек на такси в России в первом полугодии 2023 года достиг 435 рублей, увеличившись на 4 процента в годовом выражении. При этом в Москве средняя поездка стоила 771 рубль (плюс 12 процентов). Количество поездок также выросло — в столице за шесть месяцев их было совершено 189 миллионов (плюс 7 процентов к первому полугодию 2022 года).