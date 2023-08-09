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В стране и мире

Мужчина сыграл свадьбу с тряпичной куклой

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Житель Колумбии утверждает, что сыграл свадьбу и обменялся брачными клятвами с тряпичной куклой. Об этом сообщает издание Daily Morror.

27-летний Кристиан Монтенегро из Боготы несколько лет назад влюбился в тряпичную куклу по имени Наталья Ортиз. Свои необычные отношения он документирует, выкладывая фото и видео в соцсети. Из его постов следует, что у пары «родилось» уже трое тряпичных детей.

Недавно мужчина выложил свежий ролик, в котором поделился новостями о состоявшейся свадьбе. На снимках Наталья одета в белое платье, а счастливый жених стоит рядом с ней в костюме. Ролик с подписью «женаты по всем законам» набрал более 150 тысячи просмотров.

Монтенегро завел отношения с куклой после многолетнего одиночества. В ответ на насмешки пользователей интернета мужчина всегда говорит, что Наталья принесла ему счастье.

Весной Монтенегро рассказал подписчикам, что его жена-кукла заболела, и ей потребовалась помощь медиков. На опубликованном мужчиной ролике было видно, как врачи проверяют жизненные показатели Натальи в машине скорой помощи.

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Источник — lenta.ru
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