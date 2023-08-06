Россияне признались в желании работать до конца жизни

06.08.2023 | 08:58

Большинство россиян после выхода на пенсию собираются работать столько, сколько возможно. Об этом сообщил NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

Эксперт заявил, что ранее проводил исследование с социологами Фонда общественного мнения (ФОМ). Оказалось, что не прекращать работать никогда - основная стратегия россиян.

С другой стороны, люди признаются, что планируют работать и получать дополнительный доход, пока у них есть такая возможность. Эксперт также отметил, что благодаря развитию медицины увеличилась продолжительность жизни, поэтому люди после выхода на пенсию живут по 20 и по 30 лет.

С 1 августа в России увеличились пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составила 372,31 рубля.

При этом за год с 80 до 85 процентов выросло число россиян, которые хотели бы получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной. Большинство желали бы получать допвыплату свыше 30 тысяч рублей ежемесячно, меньшее количество россиян оценили желаемый размер пенсии в 21-30 тысяч.