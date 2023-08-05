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В стране и мире

В России выросли цены на бытовую технику и электронику

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В России выросли цены на бытовую технику и электронику в среднем 10 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе».

В частности, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля этого года к началу августа подорожала на 16,8 процента — до 39,9 тысячи рублей.

Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал сразу на 47 процентов — до 89,8 тысячи рублей.

По словам ведущего продакт-менеджера компании Алексей Мазев diHouse, поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются, в основном, по схеме параллельного импорта — конечная цена товара зависит от курса валют.

Ранее стало известно, что установление пошлин на ввоз кондиционеров, посудомоечных машин и другой бытовой техники в Россию приведет к росту цен и сокращению объемов поставок.

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Источник — lenta.ru
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