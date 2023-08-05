Россиянка без прав спасла девять детей от крупного ДТП

05.08.2023 | 15:07

В Тульской области женщина, у которой нет водительских прав, спасла девятерых детей от крупного ДТП. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в июле. Группа детей возвращалась из санатория в Анапе в поселок Чернь на микроавтобусе. На подъезде к Чернскому району водитель, управляя автомобилем, потерял сознание.

Рядом с мужчиной сидела 29-летняя Татьяна, чья дочь также находилась в автобусе. Она заметила, что водитель потерял сознание, перелезла через ограждение, взяла на себя управление и убрала его ногу с педали газа. В результате ей удалось увести машину со встречной полосы в кювет, тем самым не дав транспортному средству упасть под железнодорожный мост.

По словам самой россиянки, она не помнит, как оказалась за рулем: в стрессовой ситуации мозг отреагировал автоматически. Дети даже не поняли, что произошло. В результате происшествия никто не пострадал.

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