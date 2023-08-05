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В стране и мире

Число пострадавших при взрыве в Канске возросло

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Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке в Канске Красноярского края возросло до 13. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления Минздрава по российскому региону пишет ТАСС.

«По-прежнему госпитализированы семь человек. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

О ЧП стало известно ранее 4 августа. Взрыв случился в жилом здании на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома № 19. Из дома эвакуировали 200 человек, всех жильцов пострадавшего подъезда направят в пункты временного размещения.

Очевидцы также публиковали кадры с места, на которых видно масштабы разрушений.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело.

Фото ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Источник — lenta.ru
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