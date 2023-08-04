В Госдуме опровергли подготовку к новой мобилизации

04.08.2023 | 17:17

Законопроект об уголовном наказании для уклонистов не связан с подготовкой к новой мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Газете.Ru».

В пятницу, 4 августа, Картаполов сообщил, что в осенью в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий лишение свободы за уклонении от службы по мобилизации.

По словам главы комитета, проект закона подготовили осенью 2022-го года, в период проведения частичной мобилизации. На согласование документа ушло много времени, пояснил он.

«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — резюмировал Картаполов.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024-го года. Таким образом, новые правила не будут распространяться на осенний призыв 2023-го года. Повышение верхней границы призывного возраста будет одномоментным.