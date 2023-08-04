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В стране и мире

Банк грудного молока открыли в российском регионе

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В Якутии открыли банк грудного молока для недоношенных детей. Об этом сообщает портал Yakutiamedia.

Уточняется, что банк хранения грудного молока открыт при перинатальном центре первой республиканской больницы российского региона. Роженицы уже сдали для матерей недоношенных детей 24,5 литра молока.

После сдачи ценный для недоношенных детей продукт замораживают, после чего используют для спасения жизней младенцев.

«Банк грудного молока позволит повысить эффективность выхаживания глубоконедоношенных детей, улучшит качество жизни маленьких пациентов», — сообщили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что московские врачи спасли родившегося с весом в шесть раз ниже среднего младенца.

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Источник — lenta.ru
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