В Госдуме раскритиковали запрещающих все подряд депутатов

30.07.2023 | 15:52

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов прокомментировал инициативы своих коллег, которые предлагают запретительные меры для решения тех или иных проблем. Критикой он поделился в Telegram.

Парламентарий затронул тему электросамокатов. По его словам, этот вид транспорта стал не просто развлечением, а полноценным общественным транспортом в российских городах. Попов сыронизировал над тем, что электросамокаты пора запретить из-за возросшего на них спроса вместо того, чтобы создаваться инфраструктуру для их безопасного использования.

«Некоторые политики уверены, что запреты — их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют», — заявил Попов, напомнив, что в России предлагались инициативы по запрету самокатов, английского языка и даже кукол Барби.

Запретительные инициативы, о которых говорит Попов, действительно звучали. Так, Министерство транспорта России предлагало запретить езду по тротуарам на электрических самокатах массой тяжелее 35 килограммов. Помимо этого, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призывала убрать кукол Барби с российского рынка из-за якобы пропаганды ЛГБТ.