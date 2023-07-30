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Раскрыто дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго

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Генеральный директор прачечной Laundryheap Деян Димитров раскрыл дешевое средство для сохранения полотенец чистыми надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Эксперт посоветовал в стирке использовать пищевую соду. По его словам, данный продукт хорошо справляется с загрязнениями. «Просто добавьте полстакана пищевой соды вместе с обычным моющим средством при стирке полотенец. Она творит чудеса, удаляя пятна и нейтрализуя неприятные запахи», — заявил он и отметил, что стоимость соды составляет 99 пенсов (около 115 рублей).

Кроме того, специалист объяснил, что сода является действенным средством при стирке светлой одежды и постельного белья. При этом он предупредил, что необходимо соблюдать осторожность с цветными изделиями, поскольку вещество может оставить белые разводы.

Ранее журналистка Сара Демпси и блогерша Линси Кромби назвали действенный способ, который помогает вернуть мягкость полотенцам. По словам экспертов, удалить остатки моющего средства с волокон ткани, из-за которого изделие затвердевает после стирки, помогает белый уксус. Кромби также отметила, что упомянутое средство может быть заменой кондиционеру для белья.

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Источник — lenta.ru
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