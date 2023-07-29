В Подмосковье массово отравились сотрудники одного предприятия

29.07.2023 | 11:11

В Красногорске произошло массовое отравление на предприятии «Союзснаб». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в компании 37 человек почувствовали себя плохо после еды. Большинство потерпевших госпитализировали.

Сейчас совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее работу суши-бара «Суши рядом» в Тамбове приостановили из-за массового отравления посетителей. У посетителей закрытого кафе выявили острую кишечную инфекцию — они заказывали в заведении пиццу, лапшу и суши. Роспотребнадзор начал расследование.