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В стране и мире

В Госдуме не поддержали идею выплачивать родителям «первосентябрьский капитал»

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал». Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что не нужно этого делать вне критериев потребности и нуждаемости. Есть люди, у которых объективно достаточно высокие доходы, и 25 процентов от средней зарплаты для них будет небольшая сумма. А для других же она будет объективно необходимой», — отметила депутат.

Бессараб сообщила, что сегодня в России почти десять миллионов семей с детьми уже получают соответствующую помощь.

«Это единой детское пособие, которое ежемесячно выплачивается, и его размер зависит как раз от критерия нуждаемости в семье. На мой взгляд, это гораздо объективнее, чем такая инициатива», — заключила она.

Ранее ЛДПР предложила выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал». С соответствующим письмом к председателю Социального фонда Сергею Чиркову обратился вице-спикер Госдумы от этой фракции Борис Чернышов.

По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25 процентов от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее чем за месяц до 1 сентября.

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Источник — lenta.ru
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