Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы опасные стройматериалы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) и ряд других стройматериалов могут навредить здоровью. Опасные материалы, которые нежелательно использовать при ремонте, россиянам назвали эксперты РБК.

По словам бренд-менеджера компании Estima Елизаветы Родионовой, чистый ПВХ не представляет угрозы. Однако для улучшения свойств материала в него часто добавляют фталаты, тяжелые металлы и эфиры кислот — эти вещества выделяются в процессе использования изделия, нанося вред здоровью.

«Любой строительный материал из этого материала можно заменить на безвредный аналог. К примеру, для монтажа натяжного потолка выбирайте тканевое полотно, а молдинги можно выбрать из гипса или картона», — добавила эксперт.

Опасность представляет и полимерный линолеум — из него выделяются пары фталата и бензола. Сооснователь Бюро А4 Сергей Марков советует заменить его на покрытие из натуральных компонентов, к примеру, на джутовой основе.

Также стоит отказаться от красок и лаков на основе синтетических компонентов, в составе которых присутствуют поливинилхлорид, толуол и ксилол. При испарении эти вещества попадают в легкие, накапливаются в организме и могут вызвать аллергическую реакцию.

«Отдайте предпочтение более безопасным водоэмульсионным лакокрасочным покрытиям. Они изготавливаются на основе обычной воды. Пигменты для такой краски производят из природных материалов», — заключил Марков.

Ранее эксперт Федор Васильев назвал стройматериалы, которые чаще всего подделывают. В перечень вошли дверные замки, трубы, цемент, кабели и радиаторы отопления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте