Названы опасные стройматериалы

27.07.2023 | 15:22

Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) и ряд других стройматериалов могут навредить здоровью. Опасные материалы, которые нежелательно использовать при ремонте, россиянам назвали эксперты РБК.

По словам бренд-менеджера компании Estima Елизаветы Родионовой, чистый ПВХ не представляет угрозы. Однако для улучшения свойств материала в него часто добавляют фталаты, тяжелые металлы и эфиры кислот — эти вещества выделяются в процессе использования изделия, нанося вред здоровью.

«Любой строительный материал из этого материала можно заменить на безвредный аналог. К примеру, для монтажа натяжного потолка выбирайте тканевое полотно, а молдинги можно выбрать из гипса или картона», — добавила эксперт.

Опасность представляет и полимерный линолеум — из него выделяются пары фталата и бензола. Сооснователь Бюро А4 Сергей Марков советует заменить его на покрытие из натуральных компонентов, к примеру, на джутовой основе.

Также стоит отказаться от красок и лаков на основе синтетических компонентов, в составе которых присутствуют поливинилхлорид, толуол и ксилол. При испарении эти вещества попадают в легкие, накапливаются в организме и могут вызвать аллергическую реакцию.

«Отдайте предпочтение более безопасным водоэмульсионным лакокрасочным покрытиям. Они изготавливаются на основе обычной воды. Пигменты для такой краски производят из природных материалов», — заключил Марков.

Ранее эксперт Федор Васильев назвал стройматериалы, которые чаще всего подделывают. В перечень вошли дверные замки, трубы, цемент, кабели и радиаторы отопления.