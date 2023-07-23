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В стране и мире

Мужчине ампутировали обе руки из-за укуса блохи

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Жителю Техаса пришлось ампутировать обе руки до предплечья и часть ступни после укуса блохи, переносившей сыпной тиф. Об этом сообщил New York Post.

Мужчину доставили в больницу, когда он перестал чувствовать пальцы ног, близкие решили, что у него тяжелое проявление гриппа. Позднее у пациента случился септический шок, врачи подключили его к ИВЛ и диализу, прописали антибиотики и препараты для повышения давления (вазопрессоры), поскольку у него начали отказывать органы.

Родные техасца рассказали, что он был на грани, однажды мать попросили пригласить родственников для прощания. Но врачам удалось спасти мужчину, его состояние стабилизировалось спустя 11 дней интенсивной терапии. Однако использование вазопрессоров во время лечение спровоцировало развитие сухой гангрены на руках и ногах, из-за чего пациенту потребовалась ампутация.

О том, что техасец подхватил сыпной тиф от блохи, врачам рассказали его родственники. Медики сообщили, что эта разновидность заболевания крайне редко встречается в США. В основном эти насекомые водятся в тропическом и субтропическом климате, инфекция вызывает отказ органов.

Ранее россиянам назвали опасные заболевания, которыми можно заразиться во время путешествия в отпуске. Наиболее распространенные — паразитарные, инфекционные и гепатит А.

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Источник — lenta.ru
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