В России родился Владимир Путин

21.07.2023 | 17:20

В Санкт Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина по имени и фамилии. Об этом пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

По информации авторов поста, мальчик появился на свет 10 июля. Мать ребенка назвала его в честь своего отца.

«Он тоже Владимир и однофамилец президента России», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.

В 2019 году жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Как стало известно, родители с самого начала хотели подобрать для ребенка «креативное» имя и «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна.