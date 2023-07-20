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В стране и мире

Девочка погибла в результате атаки беспилотника на Крым

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Девочка-подросток погибла в результате удара беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Утром 19 июля стало известно о пожаре на военном полигоне в Кировском районе в Крыму. Ряд Telegram-каналов сообщил о возгорании на складе боеприпасов. По словам главы республики Сергея Аксенова, из близлежащих к объекту сел эвакуируют более двух тысяч человек. Он также заявил, что ситуация с пожаром на полигоне вернется в нормальное русло в течение суток.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть.

В ночь на 18 июля Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта.

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Источник — lenta.ru
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