Путин подшутил над главой Сбербанка

19.07.2023 | 17:44

Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его на посту искусственный интеллект (ИИ). Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — ответил главе государства, улыбаясь, Греф.

После его реплики президент в шутку заметил, что «с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить».

В марте российские работодатели рассказали о риске замены ряда специальностей нейросетью.

Речь идет о таких профессиях, как дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, программисты и логисты.