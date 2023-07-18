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В стране и мире

В богачах увидели угрозу мировой экологии

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Снижение спроса на энергоресурсы со стороны 20 процентов самых обеспеченных домохозяйств Европы поможет сократить суммарные выбросы парниковых газов (СО2) в регионе на 9,7 процента. Об угрозе мировой экологии со стороны богатых европейцев свидетельствуют результаты исследования британских ученых, опубликованные в журнале Nature.

Ученые напомнили, что к числу наиболее вредных для атмосферы «роскошных» привычек граждан Евросоюза относятся полеты в отпуск за границу, вождение больших автомобилей, потребляющих значительные объемы топлива, а также проживание в больших домах с низким уровнем изоляции.

По словам одного из авторов исследования, профессора из Университета Лидса Милены Букс, более справедливая система спроса на энергию будет подразумевать и увеличение потребления со стороны бедных домохозяйств. Сокращение спроса со стороны богачей поможет беднейшим слоям населения эффективнее удовлетворять потребности в топливе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что богатые страны согласовали ежегодную выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов для борьбы с последствиями глобального потепления. Денежные средства будут выделены Международным валютным фондом (МВФ) нуждающимся государствам в виде специальных прав заимствования (СПЗ). До этого полную сумму не удавалось собрать ни разу.

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Источник — lenta.ru
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