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В стране и мире

Названа стоимость ремонта Крымского моста

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Восстановление Крымского моста после теракта может обойтись в 600 миллионов рублей. Стоимость ремонтных работ назвал эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов, передают «Известия».

Накануне правительственная комиссия по ликвидации ЧС провела оценку состояния моста. В результате нападения одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, а пролет в направлении Керчи смещен на 70-80 сантиметров. При этом опоры конструкции не пострадали.

Султанов отметил, что целостность опор является важным фактором.

С оценкой стоимости ремонта согласился и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, в октябре 2022 года такие работы обошлись бы в 200-300 миллионов рублей, при этом цены на стройматериалы с тех пор выросли на 3,6 процента.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что базовая технология восстановления Крымского моста определена, а все проектировщики приступили к работе. Он подчеркнул, что реконструкция будет отличаться от проведенной после предыдущего разрушения

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Источник — lenta.ru
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