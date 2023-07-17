Повреждения на Крымском мосту после ЧП сняли на видео

17.07.2023 | 11:49

Повреждения на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, один из пролетов — речь о полосе в сторону Таманского полуострова — после ЧП оказался разрушен. Другой, в сторону Керчи, лишь просел.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы. В Крыму уже назвали случившееся атакой Киева.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.