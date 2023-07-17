Повреждения на Крымском мосту после ЧП сняли на видео

Повреждения на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.
Судя по кадрам, один из пролетов — речь о полосе в сторону Таманского полуострова — после ЧП оказался разрушен. Другой, в сторону Керчи, лишь просел.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы. В Крыму уже назвали случившееся атакой Киева.
Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.
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