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В стране и мире

Кинолог рассказал о способности собак запомнить 100 слов

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака в среднем может выучить до сотни слов своего хозяина, а «словарный запас» пополняется на протяжении всей ее жизни. При этом питомец не воспринимает абстрактные значения человеческих слов и в каждом из произнесенных звуков видит определенные команды, уточнил эксперт в интервью РИА Новости.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их "словарный запас" пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов», — пояснил эксперт.

При этом, отметил Голубев, встречаются и такие питомцы, которые могут запомнить большее количество человеческих выражений. Кроме того, собаки часто воспринимают свою кличку как отдельную команду. Также животное способно запомнить название конкретных объектов. Если собаке сказать «иди на место», то она пойдет в совершенно конкретное место, уточнил кинолог.

Помимо этого, питомцы могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: мимику, жесты, интонацию. Иногда хозяину даже не нужно озвучивать свои команды, потому что собака может считать их через позы.

Владимир Голубев рассказал о важности показывать питомцу, что именно ждет от него хозяин. Если собака не понимает, чего от нее хотят, то это может вызвать у нее стресс или нежелание реагировать на команды.

«Всякий раз, когда собака демонстрирует правильное действие, поощряйте его лакомством и поглаживанием. Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие», — посоветовал эксперт.

Кинолог подчеркнул, что с четвероногим другом нужно общаться спокойным и дружелюбным голосом. Запрещающие команды можно произносить громче, но ни в коем случае нельзя переходить на крик, резюмировал эксперт.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой. Он отметил, что перед путешествием следует учесть все меры безопасности: от обработки от паразитов и вакцинации до надежного забора, через который питомец не сможет убежать. Также эксперт рекомендовал проверить сам участок на наличие потенциально опасных предметов и различных ядов.

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Источник — lenta.ru
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