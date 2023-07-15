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В стране и мире

В России завершился весенний призыв в армию

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В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Об этом объявило Минобороны в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в рамках кампании на службу в Вооруженные силы России направились 147 тысяч человек. Большинство срочников зачислены в части, где они в срок до пяти месяцев освоят работу с военной техникой и получат военно-учетную специальность.

В Минобороны подчеркнули, что призывники, выслужившие установленные сроки службы, были уволены и направлены к местам проживания.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в течение недели с 17 июля. Инициативу в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 13 марта 2023 года. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно. 14 июня Госдума приняла документ в первом чтении.

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Источник — lenta.ru
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