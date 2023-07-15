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В стране и мире

Россияне назвали лучшие города для работы

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Лучшими городами для работы в России назвали Санкт-Петербург, Москву и Сочи, туда готовы переехать 39, 30 и 27 процентов граждан соответственно. В первую пятерку также вошли Краснодар (20 процентов) и Казань (17 процентов), свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервисов «Работа.ру» и «Подработка» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В исследовании приняли участие 3200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Значительная часть опрошенных (40 процентов) готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы при наличии подходящих условий. Почти столько же (39 процентов) граждан не рассматривают подобный вариант развития карьеры. Еще семь процентов опрошенных заявили, что в прошлом уже меняли место проживания ради трудоустройства.

При этом с 2022 года четверка лучших российских городов для работы не изменилась, уточняется в исследовании.

В десятку рейтинга также попали Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В эти города готовы переехать ради работы 15, 13, 12 и по 10 процентов россиян соответственно. Ключевой причиной для смены места жительства оказалось желание больше зарабатывать, о чем заявили 81 процент опрошенных, уровень развития городской инфраструктуры (61 процент), комфортный климат (49 процентов) и другие.

Ранее сообщалось о желании почти половины (48 процентов) жителей российских мегаполисов переехать в другие города. Почти каждый пятый гражданин хотел бы переехать в Краснодарский край (19 процентов). Другими популярными регионами для переезда стали Московская (13 процентов), Ленинградская (10 процентов), Ростовская (7 процентов) и Свердловская область (6 процентов), а также Республика Татарстан (6 процентов).

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Источник — lenta.ru
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