Жалующимся на дорогой бензин россиянам предложили купить электромобиль

14.07.2023 | 15:50

Недовольные ростом цен на бензин россияне могут перейти на другое топливо или купить себе электромобиль. Об этом заявил глава Российского топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов, его цитирует «Уфа онлайн».

«Многие говорят, что у нас в стране много нефти. Но у нас и воды много. (...) Чтобы произвести бензин, нужно построить заводы, трубопроводы, нефтебазы, АЗС. И бензин стоит 47 рублей. Воду наливают, фильтруют и поставляют в магазин, стоит она тоже 47 рублей и больше», - объяснил глава РТС.

Стоимость топлива зависит в первую очередь от баланса спроса и предложения, налоговой составляющей, экспортной альтернативы и затрат на зарплаты, энергоресурсы, железо, запчасти и услуги по транспортировке, заявил Фаттахов. Так, например, за последние полтора года ж/д тарифы выросли на 30 процентов, а перевозки автотранспортом подорожали вдвое. Поэтому те, кто жалуется на высокие цены, могут купить электромобиль или перейти на другое топливо: сейчас есть возможность перевести автомобиль на сжиженные углеводородные газы (СУГи) или метан, напомнил он.

Автоэксперт Алексей Аксенов признал, что владение электромобилем в России более выгодно, чем использование авто на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Несмотря на то что аккумулятор электрокара не рассчитан на длительное использование, его заправка и ремонт обходятся дешевле. При этом стоят электромобили намного дороже обычных машин аналогичного класса, и срок окупаемости электрокара достаточно длительный.

Один из производителей российских электрокаров, московский автозавод «Москвич» в июне поднял цены на свои машины на десятки тысяч рублей. Так, электрокроссовер «Москвич 3е» вырос в цене на 58 тысяч рублей, до 3,558 миллиона. При этом и более низкую цену автомобиля отечественного производства заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высоковатой.