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В стране и мире

В России резко подорожали шубы

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По итогам июня 2023 года в России резко подорожали шубы, их средняя стоимость увеличилась на 29 процентов в сравнении с мартовскими значениями.

В денежном выражении средняя цена меховых изделий составила почти 60 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора государственной системы «Честный знак»).

В марте 2023 года средняя стоимость шуб в России находилась на минимальном уровне и составляла 46 тысяч рублей. За несколько месяцев изменились не только средние цены меховых изделий, но и вкусовые предпочтения россиян. Особой популярностью у граждан стали пользоваться шубы из овчины и енота - объемы их продаж увеличились на 21 и 31 процент соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в годовом выражении средняя стоимость шуб снизилась почти на 7 процентов. Если в первом полугодии 2022-го показатель находился на уровне 63 тысяч рублей, то за аналогичный период 2023-го составил 59 тысяч. При этом самым дорогим проданным изделием за шесть месяцев оказалась импортная шуба из рыси - ее купили за 21,9 миллиона рублей в Подмосковье, пояснила руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

Ранее сообщалось о предложении Минпромторга уничтожать поддельные поддельные шубы, сигареты и духи, если у производителей не будет соответствующей маркировки продукции. Кроме того, ведомство также предложило изымать у недобросовестных производителей оборудование и транспорт в рамках борьбы с контрафактной продукцией.

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Источник — lenta.ru
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