В Сочи все пляжи закрыли из-за шторма

Власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию населенного пункта.
В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. «Имеется опасность формирования смерчей над морем», — указано в сообщении.
Погода в Сочи ухудшилась вечером 8 июля. На курорт обрушились проливные дожди. МЧС России сообщила, что более десяти автомобилей было смыто потоками воды. В Хостинском районе города оказались подтоплены несколько жилых домов, проживавших в них людей временно переместили.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков.
Основной удар непогоды местные власти ожидают 10 июля.
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