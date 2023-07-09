В Сочи все пляжи закрыли из-за шторма

09.07.2023 | 13:52

Власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию населенного пункта.

В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. «Имеется опасность формирования смерчей над морем», — указано в сообщении.

Погода в Сочи ухудшилась вечером 8 июля. На курорт обрушились проливные дожди. МЧС России сообщила, что более десяти автомобилей было смыто потоками воды. В Хостинском районе города оказались подтоплены несколько жилых домов, проживавших в них людей временно переместили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков.

Основной удар непогоды местные власти ожидают 10 июля.