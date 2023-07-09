Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 июл 2023|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В Сочи все пляжи закрыли из-за шторма

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию населенного пункта.

В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. «Имеется опасность формирования смерчей над морем», — указано в сообщении.

Погода в Сочи ухудшилась вечером 8 июля. На курорт обрушились проливные дожди. МЧС России сообщила, что более десяти автомобилей было смыто потоками воды. В Хостинском районе города оказались подтоплены несколько жилых домов, проживавших в них людей временно переместили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков.

Основной удар непогоды местные власти ожидают 10 июля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте