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В стране и мире

Профессор назвала самый легкий способ заражения возбудителем менингита

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Поцелуй является самым легким способом заражения возбудителем менингита - менингококком. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наталья Костюкова, ее слова приводит «Газета.Ru».

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку», - пояснила она.

Специалист также отметила, что через посылки заразиться возбудителем менингитом невозможно.

5 июля среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Минздрав Свердловской области сообщает о восьми случаях заражения.

Двоих пациентов спасти не удалось, состояние всех остальных оценивалось как удовлетворительное.

Позднее Telegram-канал Shot сообщил о еще двух случаях заболевания.

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Источник — lenta.ru
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