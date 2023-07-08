Профессор назвала самый легкий способ заражения возбудителем менингита

Поцелуй является самым легким способом заражения возбудителем менингита - менингококком. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наталья Костюкова, ее слова приводит «Газета.Ru».
«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку», - пояснила она.
Специалист также отметила, что через посылки заразиться возбудителем менингитом невозможно.
5 июля среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Минздрав Свердловской области сообщает о восьми случаях заражения.
Двоих пациентов спасти не удалось, состояние всех остальных оценивалось как удовлетворительное.
Позднее Telegram-канал Shot сообщил о еще двух случаях заболевания.
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