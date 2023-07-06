Вероятность роста курса доллара до 100 рублей оценили

06.07.2023 | 15:07

Курс доллара может достичь отметки в 100 рублей этим летом, допустила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила вероятность роста американской валюты до трехзначных показателей в ближайшее время, а также объяснила причины сильного ослабления рубля.

«У меня на август был таргет 90 рублей за доллар, но мы его преодолели сейчас. 100 рублей за доллар в течение ближайших месяца-полутора мне кажется слишком сильно, я бы пока в 95 пока целилась. Но, с другой стороны, у нас летние месяцы традиционно достаточно турбулентные, и я не могу исключать такой сценарий», - поделилась Орлова.

По ее словам, признаков равновесия рынка пока нет. Она считает, что это произойдет тогда, когда игроки увидят смысл продавать валюту.

«Вопрос в том, на какие факторы сейчас смотрят участники рынка, какие факторы могут заставить их посчитать, что курс близок к равновесному», - отметила экономист.

«Рынок продолжает достаточно быстрое движение на ослабление курса, которое началось с декабря прошлого года. Эта тенденция обусловлена сокращением профицита по торговле, но мне кажется, на это еще накладывается отток капитала, который формируется в условиях тревожного новостного фона последних месяцев», - объяснила она причины роста курса.

Курс евро на торгах 5 июля понимался выше 91 рубля, евро торговался дороже 99 рублей. Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года.

За последний год рубль обесценился в полтора раза. Основное падение началось с декабря прошлого года, когда вступили в силу западные санкции против российской нефти. Также на стабильности рубля негативно сказалась попытка мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.