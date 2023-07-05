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В стране и мире

В России разрешат реже мыть подъезды

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Роспотребнадзор захотел изменить в санитарных правилах и нормах (СанПиН) правила уборки подъездов и разрешить реже проводить работы. Об этом сообщает «Российская газета».

С марта 2021 года коммунальщикам было предписано ежедневно проводить мытье общих помещений многоквартирных домов. До этого нормой считалось минимум раз в пять дней. Однако вскоре Роспотребнадзор обратился в Минстрой и заявил, что в правилах есть техническая неточность, а частота уборки подъездов должна устанавливаться решением общего собрания собственников.

На данный момент ведомство планирует исправить неточность. По предположениям изданиям, подъезды разрешат мыть реже, так как вернутся к норме, когда объекты мыли раз в пять дней.

Ежедневную влажную уборку будут проводить в помещениях общежитий и центров временного размещения.

Ранее в России захотели ввести штрафы для коммунальщиков, которые отказывают в перерасчете необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, ТСЖ и другим профильным организациям. Таким способом предложили бороться с недобросовестными коммунальщиками.

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Источник — lenta.ru
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