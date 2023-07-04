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В стране и мире

Российская пенсионерка заказала покушение на участкового

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В Краснодаре 82-летняя пенсионерка заказала покушение на оперуполномоченного уголовного розыска. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Женщина пообещала исполнителю заказа миллион рублей. В качестве оружия она выбрала обрез ружья.

Информация об этом попала полицейским. Они инсценировали выполнение заказа и сделали постановочные фото, которые псевдокиллер предоставил пенсионерке. В момент передачи части от обещанной суммы ее задержали.

В квартире женщины обнаружили обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей. Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в отношении заказчицы расправы возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала личная неприязнь к участковому.

Ранее готовивший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова рассказал о вербовке украинским куратором.

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Источник — lenta.ru
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