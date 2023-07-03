Центробанк поддержал порог бесплатных переводов самому себе

03.07.2023 | 10:24

Многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина в интервью «Известиям».

Однако некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы, отметила она. По словам Бакиной, Центробанк старается найти консолидированную позицию по данному вопросу.

Глава департамента рассказала, что в основном диалог участников рынка идет вокруг суммы порога. Регулятор считает, что размер бесплатных переводов россиян самим себе должен быть сохранен на уровне 1,4 миллиона рублей — именно эта цифра прописана в законопроекте. Центробанк рассчитывает, что стороны придут к компромиссу в ближайшее время, и закон будет принят до конца 2023 года.

Бакина уточнила, что с кредитными организациями обсуждался также вопрос ограничений не по сумме переводов, а, например, по количеству операций в месяц или в год. Однако такие изменения усложнили бы операционные процессы, поэтому ЦБ считает оптимальным именно ограничение по сумме.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не изменил своего мнения насчет ограничения бесплатных переводов на уровне 1,4 миллиона рублей. Она отметила, что у людей должно быть право свободно переводить свои сбережения из одного банка в другой хотя бы в рамках застрахованной суммы.

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что около половины россиян (49 процентов) сталкивались с необходимостью оплачивать комиссию при переводе средств на свой счет в другом банке. При этом 71 процент граждан считают, что подобные операции должны быть бесплатными.