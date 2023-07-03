Названы преимущества российской «электробуханки» в сравнении с Tesla

03.07.2023 | 17:15

Советский и российский электрифицированный автомобиль УАЗ СГР («буханка») имеет массу преимуществ по сравнению с самой популярной в мире моделью электромобиля Tesla. Об этом в комментарии порталу «Подъем» рассказал глава ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

В качестве преимущества создатель модели назвал повышенную вместимость («электробуханка» может с комфортом перевозить до девяти человек), лучшую, чем у американского автомобиля, проходимость, и большую грузоподъемность — до одной тонны.

По словам Демурии, расход электроэнергии у автомобилей одинаковый, а стоимость обновленной «буханки» в четыре раза ниже. При этом российскую разработку можно заряжать от любых розеток. От обычной бытовой полный заряд продлится 12 часов, от промышленной или же от зарядных станций — 3,5 часа.

Глава «Рустрансэлектро» объяснил, что в планах создать «электробуханку» с панорамной стеклянной крышей, делать на ее базе коммунальные и очистительные машины, а также выпускать грузовики. Базой для последней модели выступит «головастик» — это «буханка», у которой кабина от УАЗа, а позади расположен кузов.

О намерении выпустить «электробуханку» Демурия говорил в январе 2023 года. Разработкой занимается крымское предприятие «Элькафа». В 2022 году компания выиграла федеральный грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме «Разработка тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи с высокой степенью локализации для коммунальных электромобилей, другой автомобильной и спецтехники».

Видео t.me/pdmnews.