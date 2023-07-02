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В стране и мире

Психиатр назвал легкий и приятный способ стать умнее

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Привычка вздремнуть днем на 15-20 минут улучшает когнитивные способности и повышает концентрацию внимания, считает психиатр и эксперт по сну Честер Ву. Его мнение приводит Daily Mail.

По словам специалиста, раньше считалось, что организм восстанавливает физические и психические силы только в глубоких фазах сна, однако новые данные доказывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы.

Ву рассказал, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются: снижается частота сердечных сокращений, опускается температура тела и кровяное давление. Это помогает освободить ресурсы организма и направить их на восстановление.

Ву добавил, что поверхностный сон играет существенную роль в процессе формирования моторной памяти - воспоминаний о выполнении физических задач. Кроме того, по его словам, короткий дневной сон является хорошим способом улучшить умственные способности и концентрацию.

Психиатр отметил, что норма поверхностного сна для каждого человека индивидуальна. Он объяснил, что в течение ночи мозг погружается во все фазы и находится в каждой из них столько, сколько ему требуется. Поэтому для полноценного отдыха и благополучия Ву советует не зацикливаться на определенных фазах, а стараться соблюдать режим и давать организму достаточно времени для восстановления.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасных последствиях недосыпания. По словам Бузунова, длительное ограничение сна приводит к ухудшению иммунитета и нарушению обмена веществ.

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Источник — lenta.ru
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