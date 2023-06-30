Российский бизнесмен потребовал от больницы вернуть купленные им подарки

30.06.2023 | 17:12

В Ижевске бизнесмен Денис Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки, а именно стеклопакеты, натяжные потолки и сантехнику. Об этом издание Baza сообщает в Telegram-канале.

Мужчина начал вести борьбу против городской клинической больницы (ГКБ) № 6. До недавнего времени предприниматель посещал медучреждение. Бизнесмен был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача.

Суммарно Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако теперь ГКБ получила от него письмо с требованием все вернуть.

Медики предположили, что бизнесмен мог обидеться, поскольку из клиники уволилась сотрудница, которая занималась важными клиентами. После этого Агашину предложили продолжать лечение на общих основаниях, и этим он, вероятно, остался недоволен.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда выиграл суд у местной больницы за ложно диагностированное ему онкологическое заболевание. Суд признал требования россиянина законными и обоснованными и обязал ответчика компенсировать ему затраты на обследование и судебные расходы.