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В стране и мире

Иммунолог оценил риски распространения сибирской язвы в России

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В России регулярно фиксируют случаи сибирской язвы, но заболеваемость достаточно небольшая. Чаще всего, заражения происходят в результате употребления в пищу мяса больных животных или при разделке туш. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Сибирская язва — особо опасное заболевание. Проблема в том, что оно эндемическое, фактически есть много территорий в России, где существует опасность заражения. В значительной степени это привязано к скотомогильникам, где захоранивают умерших от сибирской язвы животных. Дело в том, что споры представляют опасность сотни лет, они могут быть активны, просачиваться с водой, в результате чего заболевают животные», — объяснил Крючков.

Человек, как правило, по словам иммунолога, заражается от мяса больных животных: либо при употреблении недостаточно термически обработанной пищи, либо во время разделки туш. Речь тем не менее не идет о риске эпидемии, поскольку передача от человека к человеку фактически отсутствует.

Вообще в России заболеваемость хоть и маленькая, но существует: в одни годы она близка к нулевой, в другие нарастает. То же справедливо не только для нашей страны, но и для многих регионов мира.

Крючков подчеркнул необходимость своевременной диагностики и начала лечения в случае заражения. Также важно проведение расследования с целью установить, существуют ли риски заражения других людей.

«Есть антибиотикотерапия, другие способы лечения. Но если речь о тяжелой форме, то во многих случаях болезнь оказывается неизлечимой. Именно поэтому важно как можно скорее поставить диагноз и начать терапию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее управление Роспотребнадзора Тувы сообщило о выявленном случае заболевания сибирской язвой у жителя республики. Специалисты начали эпидрасследование и провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

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Источник — lenta.ru
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