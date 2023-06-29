Кремль высказался о возможности дипломатического решения ситуации на Украине

29.06.2023 | 17:16

Предпосылок для дипломатического решения ситуации на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель главы государства сказал журналистам, что усилия для вывода конфликта в политико-дипломатическое русло предпринимаются, однако специальная военная операция продолжится до тех пор, пока не будут выполнены поставленные президентом цели.

«Для России главное - достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты», - подытожили в Кремле.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года стало известно о замораживании переговоров.