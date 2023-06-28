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В стране и мире

В Москве женщина выпила пиво и впала в кому

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Женщина, приехавшая в Москву из Белоруссии на заработки, выпила пиво и впала в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в столицу она приехала вместе с мужем. Пока он был на работе, женщина на два дня ушла из дома и вернулась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужу она рассказала, что пила пиво. Через некоторое время женщина перестала реагировать на слова супруга, он вызвал медиков. «Женщину доставили в реанимацию в состоянии комы. У нее диагностировано отравление неизвестными веществами», - заявил источник издания.

Помимо того, у пострадавшей оказался сломан нос. Ее муж сообщил, что он попытался перенести ее на диван, но не смог удержать, и она ударилась о спинку.

Ранее в Москве 41-летний мужчина впал в кому после выпитого стакана пива. Россиянина доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Источник — lenta.ru
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