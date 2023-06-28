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В стране и мире

Сбежавших от обстрелов россиян захотели наказать за оставление животных

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Людей, сбежавших от обстрелов из Шебекино Белгородской области, захотели наказать за оставление животных. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, заявление от правозащитников о привлечении уехавших россиян к уголовной ответственности уже находится в полиции и Госдуме.

Юристы в этой ситуации допустили, что сбежавших следует призвать вернуться и забрать питомцев. Брошенным животным, по словам специалистов, необходимо оказать помощь, если потребуется. Тех, кто не захочет этого делать, предложили привлечь к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении.

Правозащитники уверяют, что Шебекино грозит вспышка тифа и чумы из-за смерти животных в домах. Такие заболевания развиваются при разложении трупов, пишет Mash.

20 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничном городе Шебекино началось полномасштабное обследование домов и квартир.

Глава региона уточнил, что за инспекцией наблюдала и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Источник — lenta.ru
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